شكرا لمتابعة خبر عن الإسعاف الجوي ينقل أول حالة “عناية مركزة” بين مستشفيات الشرقية .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فعل تجمع الشرقية الصحي مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمع ، وذلك بنقل أول حالة “عناية مركزة” لمواطن يبلغ من العمر 64 عاماً ، كان يعاني من صدمة انتانية حادة وقصور بوظائف الكلى .

ونٌقلت الحالة الأولى عن طريق طيران الهلال الأحمر السعودي من مهبط مستشفى الخفجي العام ، إلى مستشفى الجبيل العام ، فيما هبطت الطائرة في مهبط القاعدة البحرية العسكرية في الجبيل .

ونقلت الحالة إلى مستشفى الجبيل العام فور وصولها ، فيما جرى استلام المريض من قبل طاقم مستشفى الجبيل العام .

ويُذكر أن إدارة الإحالات الطبية في تجمع الشرقية الصحي وبالترتيب مع إدارة الإخلاء الجوي في وزارة الصحة ، تطوير خدمات الإسعاف الجوي، بهدف توفير رحلة علاجية آمنة للمرضى ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة .