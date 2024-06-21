دراسة صينية تكشف فوائد تناول «الجبن» وعلاقته بطول العمر وأمراض الشيخوخة

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة أجراها باحثون صينيون، عن فوائد غير متوقعة لتناول الجبن وعلاقته بالصحة العقلية وأمراض الشيخوخة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الذين يتناولون الجبن بشكل مستمر، يحصلون أفضل مستويات للصحة العقلية والقدرة على تحمل التوتر، بحسب نيويورك بوست.

ووجد الباحثون أنه على الرغم من أن الجبن لم يكن مسؤولا بشكل مباشر عن طول العمر، إلا أن تناول كميات أكبر من الجبن والفاكهة كان له دور كبير في تحقيق درجات عالية من الرفاهية.

واتضح من خلال الدراسة أن الذين تناولوا الجبن حدث لهم تأثير إيجابي بنسبة 3.67 % على عوامل الشيخوخة الصحية، في حين كان التأثير الإيجابي لتناول الفاكهة بنسة 1.96%.