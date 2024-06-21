شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم بأبوعريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه أمير منطقة جازان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم في أبوعريش.

وشدد أمير جازان على الجهات المعنية بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت التي تزاول نشاط بيع المواد الغذائية.

كما وجّه بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالات التسمم، حفظاً لسلامة وصحة المواطن والمقيم، والرفع بالنتائج بشكل عاجل.