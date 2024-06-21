شكرا لمتابعة خبر عن زوجة “السدحان” تعاتبه داخل مصعد.. والأخير: “أزعجتي أمي”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت زوجة الفنان عبدالله السدحان مع زوجها داخل مصعد.

وقالت زوجة السدحان خلال مقطع فيديو متداول : “عبدالله، من يلبسك، من يدلعك، من يهاوشك، من يعصب عليك من يقول قم نم قم ألبس قم كل”، ليرد الأخير” أبي الفكة”.

وأضافت:” أمانة تشتاق لي ولا لا”، وقال السدحان:” أنا بروح يوم وأرجع.. يا خيتي أزعجتي أمي”.

وتابعت:” قُل لي كلمة حلوة”، ورد السدحان قائلا:” يا مرحبتين وأهلا وسهلا”، وردت زوجته:” لا.. قُل بشتاق لك، أي شيء في الحياة، يا أخي اكذب”، ليرد قائلًا “أزعجتيني”.