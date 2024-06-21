اخبار السعوديه

زوجة “السدحان” تعاتبه داخل مصعد.. والأخير: “أزعجتي أمي”.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن زوجة “السدحان” تعاتبه داخل مصعد.. والأخير: “أزعجتي أمي”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت زوجة الفنان عبدالله السدحان مع زوجها داخل مصعد.

وقالت زوجة السدحان خلال مقطع فيديو متداول : “عبدالله، من يلبسك، من يدلعك، من يهاوشك، من يعصب عليك من يقول قم نم قم ألبس قم كل”، ليرد الأخير” أبي الفكة”.

وأضافت:” أمانة تشتاق لي ولا لا”، وقال السدحان:” أنا بروح يوم وأرجع.. يا خيتي أزعجتي أمي”.

وتابعت:” قُل لي كلمة حلوة”، ورد السدحان قائلا:” يا مرحبتين وأهلا وسهلا”، وردت زوجته:” لا.. قُل بشتاق لك، أي شيء في الحياة، يا أخي اكذب”، ليرد قائلًا “أزعجتيني”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا