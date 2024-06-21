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شكرا لمتابعة خبر عن نهاية غير متوقعة لشجار وقع بين سائق سعودي وآخر باكستاني! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تحدث المواطن عبدالعزيز النوشان عن شجار رآه بين سائق سطحة سعودي وآخر باكستاني ، والذي انتهى بطريقة غير متوقعة لأي شجار أو خلاف بين اثنين .
وقال المواطن خلال الفيديو المتداول : “السعودي لف على الباكستاني بالغلط والباكستاني نزل زعلان والسعودي مروق ويتأسف منه بس ما فاد”.
وأضاف أن السائق السعودي عزم الباكستاني على صحن بخاري في أحد المطاعم لمصالحته ، معلقًا : “إحنا السعوديين مالنا حل”.
وانتشر الفيديو بشكل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت التعليقات كالتالي : “بالعافية عليهم” ، وقال آخر : ” يا زين ولدنا ” .