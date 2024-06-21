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نهاية غير متوقعة لشجار وقع بين سائق سعودي وآخر باكستاني! .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث المواطن عبدالعزيز النوشان عن شجار رآه بين سائق سطحة سعودي وآخر باكستاني ، والذي انتهى بطريقة غير متوقعة لأي شجار أو خلاف بين اثنين .

وقال المواطن خلال الفيديو المتداول : “السعودي لف على الباكستاني بالغلط والباكستاني نزل زعلان والسعودي مروق ويتأسف منه بس ما فاد”.

وأضاف أن السائق السعودي عزم الباكستاني على صحن بخاري في أحد المطاعم لمصالحته ، معلقًا : “إحنا السعوديين مالنا حل”.

وانتشر الفيديو بشكل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت التعليقات كالتالي : “بالعافية عليهم” ، وقال آخر : ” يا زين ولدنا ” .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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