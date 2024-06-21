شكرا لمتابعة خبر عن نهاية غير متوقعة لشجار وقع بين سائق سعودي وآخر باكستاني! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المواطن عبدالعزيز النوشان عن شجار رآه بين سائق سطحة سعودي وآخر باكستاني ، والذي انتهى بطريقة غير متوقعة لأي شجار أو خلاف بين اثنين .

وقال المواطن خلال الفيديو المتداول : “السعودي لف على الباكستاني بالغلط والباكستاني نزل زعلان والسعودي مروق ويتأسف منه بس ما فاد”.

وأضاف أن السائق السعودي عزم الباكستاني على صحن بخاري في أحد المطاعم لمصالحته ، معلقًا : “إحنا السعوديين مالنا حل”.

وانتشر الفيديو بشكل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت التعليقات كالتالي : “بالعافية عليهم” ، وقال آخر : ” يا زين ولدنا ” .