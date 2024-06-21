أبرزهم لافروف ووزير الدفاع الروسي.. طرد وفد بوتين من قاعة الاجتماع لدخولهم قبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "موسكو تايمز"، عن تعرض أعضاء الوفد الذي رافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية "للطرد" من الاجتماع بسبب دخوله القاعة قبل الزعيم الكوري كيم جونغ أون.

وكانت تلك اللحظات خلال بث مباشرة على الهواء على شاشة التلفزيون الكوري الرسمي، حيث بدا مرافقو بوتين يدخلون قبل الزعيم الكوري.

أبرز المطرودين

ومن بين المطرودين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ونواب رئيس الوزراء.

إذ شوهدوا وهم يدخلون غرفة اللقاء ويجلسون في مقاعدهم، فيما بدأ لافروف يشتكي من شيء ما وقع على ثيابه على ما يبدو، قبل أن يطلب منهم مسؤول كوري شمالي، بعيدًا عن الكاميرا، المغادرة.

في حين أمكن سماع المسؤول يقول: "لدينا بروتوكول.. نحن ندعوكم إلى الطاولة.. "، ليتوقف البث فجأة عندما بدأ أحد أعضاء الوفد الروسي في الاعتراض. وبدلاً من ذلك عُرض على المشاهدين غرفة اجتماعات فارغة.