شاهد.. فنانة مصرية شهيرة تظهر بوجه منتفخ ومتورم.. وتفاجئ الجمهور بالسبب!

صحيفة الخليج 365: أثارت الفنانة المصرية روجينا قلق جمهورها بسبب التغيير الكبير في ملامحها بعد نشر صورة لنفسها عبر حسابها على إنستغرام.

اتحرقت في الشمس

وظهرت روجينا بوجه منتفخ ومتورم وكتبت في منشورها: "الحمد لله دا العيد.. اتحرقت في الشمس، بقضي العيد مع الدكتور على التليفون".

وأضافت محذرة متابعيها بعد الإصابة: "مجرد ساعة في الشمس كنت كدا وبقيت كدا.. حاولوا تبعدوا عن الشمس".

وبحسب العربية، أوضحت أنها كانت برفقة أفراد أسرتها لقضاء إجازة عيد الأضحى بالساحل الشمالي، وقررت التعرض لأشعة الشمس، إلا أنها اختارت على ما يبدو الوقت غير المناسب.

تورم ضخم

وأضافت أن أشعة الشمس كانت قوية للغاية، وفوجئت بعد ذلك بتأثر وجهها وبشرتها بشكل كبير صاحبه ألم شديد بمنطقة الوجه ثم تورم ضخم مما اضطرها لاستشارة طبيب مختص.

وذكرت أن الطبيب أكد لها أن ما حدث كان بسبب الأشعة الضارة والقوية، وطالبها بالاستعانة بالكريمات والمرطبات وأدوية الحروق حتى لا تحدث أيه مضاعفات.