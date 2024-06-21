وبيّنت "المياه الوطنية" أن جهودها لموسم ما بعد الحج بالمدينة المنورة، تأتي استكمالاً للجهود المبذولة لخدمة الزائرين والحجاج زوار المسجد النبوي هذا العام عبر خطة تشغيلية ينفذها أكثر من 1200 كادر يعملون في مختلف مواقع الخدمة الميدانية، والفنية التشغيلية، تشمل توفير ضخّ يومي من المياه بأكثر من 610 آلاف متر مكعب من المياه خلال موسم ما بعد الحج، إضافة إلى إجراء أكثر من 560 فحصاً مخبرياً لاختبار وقياس جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك، فيما يستمر ضخّ المياه للمسجد النبوي والمنطقة المركزية والمواقع الدينية بشكل مستمر على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية: جاهزية خزن إستراتيجي يتجاوز 2.6 مليون متر مكعب خلال موسم ما بعد الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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