شاهد.. فيديو آخر يظهر الاعتداء على الصحفي اللبناني "رامي نعيم " بالضرب داخل محل أستار بكس في بيروت

صحيفة الخليج 365: عرض الصحفي اللبناني "رامي نعيم" مقطع فيديو آخر يظهر التعدي عليه داخل مقهى أستار بكس في بيروت من قبل عناصر بحزب الله.

وأبان الفيديو الذي نشره الصحفي عبر حسابه على منصة إكس، تعرضه للضرب العنيف بالأيدي داخل المقهى وسط حالة من الصخب والصراخ.

وشوهد نعيم يحاول تجنب الضربات وبعض الأشخاص يحاولون السيطرة على المعتدي.

وعلق نعيم على الواقعة قائلا: وهيدا يا بلا أخلاق بقلب المقهى! هول شو؟ ناس؟ هيدا الحقد كلو على مين؟ على ناس عم يقلولكن نحنا ضدكن بالسياسة؟ يا عيب الشوم عليكن.