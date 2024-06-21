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شاهد.. فيديو آخر يظهر الاعتداء على الصحفي اللبناني "رامي نعيم " بالضرب داخل محل أستار بكس في بيروت

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صحيفة الخليج 365: عرض الصحفي اللبناني "رامي نعيم" مقطع فيديو آخر يظهر التعدي عليه داخل مقهى أستار بكس في بيروت من قبل عناصر بحزب الله.

وأبان الفيديو الذي نشره الصحفي عبر حسابه على منصة إكس، تعرضه للضرب العنيف بالأيدي داخل المقهى وسط حالة من الصخب والصراخ.

وشوهد نعيم يحاول تجنب الضربات وبعض الأشخاص يحاولون السيطرة على المعتدي.

وعلق نعيم على الواقعة قائلا: وهيدا يا بلا أخلاق بقلب المقهى! هول شو؟ ناس؟ هيدا الحقد كلو على مين؟ على ناس عم يقلولكن نحنا ضدكن بالسياسة؟ يا عيب الشوم عليكن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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