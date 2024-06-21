شاهد : عناصر تابعة لحزب الله تعتدي على صحفي بالضرب أمام مقهى "ستار بكس" وسط بيروت

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة تعرض صحفي لبناني يدعى "رامي نعيم" للاعتداء من قبل عناصر بحزب الله أمام مقهى "ستار بكس" وسط بيروت.

ويوضح الفيديو الذي نشره الصحفي عبر حسابه على منصة إكس، سيره بجانب أحد المقاهي وحديثه في الجوال قبل أن يظهر عدد من الأشخاص ويحيطون به ويعتدون عليه بالضرب وشد ملابسه حتى تم إدخاله للمقهى.

وأشار الصحفي إلى أن عامل المقهى رافق 4 شباب اعتدوا عليه خارج المقهى وأحدهم كلف بالتصوير.

وعلق نعيم على الواقعة قائلا: ما رح تمنعونا من قول الحقيقة قد ما كذبتوا كل صحافي وكل صاحب مؤسسة إعلامية وكل إنسان حر وكل لبناني شريف وكل ابن دولة، سلاحنا الكلمة وسلاحكم الزعرنة.