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"سنقطع رأسك".. شاب إماراتي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب صورته مع طفلين يهوديين في أبوظبي

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صحيفة الخليج 365: تلقى الشاب الإماراتي، مشعل الشامسي، تهديدات بالقتل بعد لقائه بعائلة يهودية في بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي.

وانتشرت صورة للشاب الإماراتي مع طفلين يهوديين تزامنا مع اندلاع حرب غزة، ووصلته مؤخرا تهديدات "سنقتلك .. سنقطع رأسك".

وفي التفاصيل، التقى شاب إماراتي بعائلة يهودية من اليمن في مارس من عام 2023 عندما كان يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، حيث قرر التقاط صورة مع طفلين منها، وفق "الحرة".

وقال الشامسي إن "الطفلين هما من يهود اليمن وليس لهما علاقة بإسرائيل"، لافتا: "كان الطفلان موجودان مع والدهما في بيت العائلة الإبراهيمية ومن باب التسامح ونشر ثقافة التعايش استأذنت من والدهما لالتقاط صورة تذكارية مع الطفلين ورحب بذلك بل إنه التقط الصورة بنفسه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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