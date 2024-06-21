شاهد: عامل توصيل يفتح وجبة عميل ويأكل من "البطاطس" ويعيد إغلاق الكيس مرة أخرى

صحيفة الخليج 365: نشر عضو لجنة توعية المستهلك بالغرفة التجارية "سمير الجنيد" عبر حسابه على منصة إكس مقطع فيديو لعامل توصيل على دراجة نارية يأكل من الوجبة قبل توصيلها.

يأكل من الوجبة

وأظهر الفيديو عامل من جنسية آسيوية على ما يبدو، يقف على جانب الطريق ويأكل من وجبة عميل ثم يغلق الكيس ويقود الدراجة النارية.

تفاعل على مواقع التواصل

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل، واقترح مغرد لعدم تكرار مثل هذه الظاهرة أن يتم تدبيس برقم الكيس ورقم الكيس يصل في التطبيق عند إتمام الطلب.

واقترح آخر قائلا: ممكن ملصق وله رقم ويتم تدبيس جميع الكيس وأفضل أن الكيس الورقي في كل مكان له رقم مثل مايسمي watermark في جميع أنحاء الكيس. ويربط الرقم بالتطبيق. وممكن وضع لون مختلف في أماكن التدبيس.

تعليق الشركة

وعلقت الشركة على المقطع المتداول قائلة: "نقدر اهتمامك ونأخذ هذا بمحمل الجد. نحن نحافظ على أعلى المعايير لمناديب التوصيل ونراقب الامتثال، بالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع شركائنا في تطبيق أفضل الممارسات في التعبئة والتغليف. إذا واجهتك أي مشكلة، فإن فريق دعمنا متاح على مدار الساعة لمساعدتك".