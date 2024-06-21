بالفيديو: خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري يكشف سبب اختصار خطبة الجمعة وتخفيف الصلاة في هذه الأيام

صحيفة الخليج 365: كشف خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري سبب اختصار الخطبة وتخفيف الصلاة اليوم الجمعة.

وقال: "ما يجري اليوم من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين".

الجدير بالذكر أن مبدأ الحكومة السعودية ولا يزال *"الإنسان أولًا"*؛ ومن هنا فإن مقترح تقصير خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون 10 دقائق بدلاً من 30 إلى 45 دقيقة حاليًا، تخفيفًا على المصلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة، هو أخذٌ بمبدأ الوقاية والحفاظ على النفوس.

كما تعمل قيادة المملكة دائما على رعاية ضيوف الرحمن وتحرص على توفير سبل الراحة والسلامة والطمأنينة لهم في كل أحوالهم، ليؤدوا عبادتهم في يسر وسهولة دون حدوث الأذى أو الضرر.