إنهاء معاناة حاجة ماليزية من ورم ليفي ضخم بتجمع مكة الصحي

تمكَّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاجة ماليزية الجنسية تبلغ من العمر 68 عاما، تعاني من احتباس للبول وهبوط كامل للرحم مع وجود ورم ليفي بحجم ١٠سم خارج من تجويف الرحم وتجمع للصديد وغرغرينا يصحبه آلام شديدة والتهابات حادة بسبب تجمع الصديد واحتباس البول.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه جرى استقبال المريضة من مستشفى جبل الرحمة عن طريق الإسعاف كحالة إنقاذ حياة حيث تم مباشرة الحالة على الفور من قبل الفريق الطبي المختص ونقلها من الطوارئ للعمليات كما استغرقت العملية ساعتين ونصف.

وأضاف أنه نظراً لصعوبة الحالة والتي كانت ستؤدي إلى جلطات بسبب الالتهاب الشديد والغرغرينا في الرحم وعنق الرحم واحتباس البول قد يصل للفشل الكلوي إن استمر احتباس البول بسبب هبوط الرحم والليف، لكن التدخل السريع من قبل الطاقم الطبي ساهم في نجاح العملية دون حدوث اي مضاعفات وعلى إثره تم إنهاء معاناة المريضة واستقرار حالتها.

وبين التجمع الصحي، أن المريضة حالتها الصحية مستقرة، مثمناً جهود الكادر الطبي المشارك في العملية الذي كان له الدور الأكبر في نجاحها حيث أن هذا النجاح يعد امتداداً للإنجازات الطبية التي تحققها وزارة الصحة من أجل توفير الرعاية لضيوف الرحمن.