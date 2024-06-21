شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: البدر يزين سماء المملكة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

البدر يزين السماء

الدمام - شريف احمد - يرصد بسماء المملكة اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، القمر البدر هذا الشهر وسيزين السماء طوال الليل.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر البدر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد ستة أشهر من الآن حيث سيكون في أقصى الجنوب، فهذا القمر يكتمل بدرًا بالقرب من الانقلاب الصيفي لذلك سيتبع تقريبًا نفس المسار الظاهري لشمس ديسمبر عبر السماء.وبين أنه سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.وأشار إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائلاً نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوبي الغربي مع شروق شمس السبت.وأضاف" بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك صبيحة يوم السبت 22 يونيو 2024 عند الساعة 04:07 ص بتوقيت مكة (01:07 ص بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر".يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بنحو الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.