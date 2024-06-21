شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاة وعمال النفط بينهم.. 6 فئات مستثناة من حظر العمل تحت أشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

العمل في الأماكن الحارة

حظر العمل تحت أشعة الشمس

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استثناءات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، الذي يسري حتى منتصف سبتمبر المقبل.وشملت الاستثناءات العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، وعمال الزراعة والرعاة، وعمال البحر على السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين في مهمات محددة لا تتجاوز مدتها شهرين.وأكدت الوزارة أن الحظر لا يشمل جميع الأعمال الميدانية، بل يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون حماية. وتتراوح غرامات مخالفة القرار بين 1000 و25 ألف ريال.وحددت الوزارة 11 مسؤولية على عاتق أصحاب العمل في الأماكن الحارة، بهدف ضمان سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير العالمية.وتشمل هذه المسؤوليات توفير معدات الوقاية الشخصية مثل غطاء الرأس، وتدريب شخص لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير أجهزة قياس الحرارة والرطوبة، وتوفير مياه باردة، وجدولة الأعمال في الأوقات الأقل حرارة، وتوفير فترات راحة كافية، والتأكد من ملاءمة العاملين طبيًا للعمل في الحر.ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع القرار، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، وتعزيز وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية.وأعدت الوزارة دليلاً إرشاديًا للسلامة والصحة المهنية يتضمن إجراءات للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والعمل في الأماكن الحارة، نظرًا لما تسببه هذه الظروف من مخاطر صحية جسيمة.وكانت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس للعام الماضي بلغت «95 %»، حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية - خلال فترة تطبيق القرار - على توجيه أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية.كما عملت على نشر الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية تطبيق القرار، وإقامة ورش العمل التوعوية المتنوعة لأصحاب العمل والعاملين، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من امتثال المنشآت في كافة مناطق المملكة بتطبيق القرار.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنشأت المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كأحد مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية في المملكة والوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.