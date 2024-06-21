شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة وأتربة على تبوك ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، من رياح شديدة، على الوجه، وأملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعه وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 7 مساءً.‏

كما نبَّه المركز اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من (3 - 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة. وبيَّن أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.

