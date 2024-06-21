شكرا لمتابعة خبر عن ‏لماذا يُطلق اسم “رمض الأرض” عندما ترتفع درجات الحرارة في الصيف؟ الزعاق يكشف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أن خلال فصل الصيف درجة الحرارة في الأجواء تصل إلى معدلاتها ، كما تصل أيضاً درجة حرارة الأرض إلى غاياتها .

وتابع الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” شهر رمضان تم تسمية نسبة إلى رمض الأرض ، أي إذا اشتدت درجة حرارتها ” .

وأشار إلى أن خلال الصيف تهب رياح السموم الحارة ، والتي تجعل البادية يهجرون الصحراء ويأتون حول موارد المياه ، فيما يهاجر أهل الحضر مساكنهم إلى مزارعهم ، وأيضا يهاجر البحارة مناطقهم الساحلية الحارة إلى المناطق الباردة المرتفعة .

واختتم حديثه بوجود نوع من الترابط الزماني والمكاني ، فأهل البادية يمدونهم بالتمر ، بينما أهل البحارة يمدونهم بالحُلي .