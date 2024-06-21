نتنياهو يكشف خطة من 4 نقاط لما بعد حرب غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصوره لمستقبل غزة، بعد نهاية الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر.

وطرح الصحفي الأميركي جيك شيرمان من موقع "بانتش بول نيوز" على نتنياهو سؤالا مفاده: "ماذا سيحدث بعد نهاية الحرب في غزة؟"، فكان جواب نتنياهو: "أعتقد أنه سيتعين علينا نزع السلاح بشكل مستدام، ويجب أن تكون هناك إدارة مدنية لإدارة ليس فقط توزيع المساعدات الإنسانية لكن أيضا الإدارة المدنية. وأعتقد أنه من الأفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع الدول العربية".

وأضاف: "من ثم فإن الشيء الثالث سيكون من الواضح أنه نوع من عملية القضاء على التطرف التي ستبدأ في المدارس والمساجد، لتعليم هؤلاء الناس مستقبلا مختلفا عن إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب".

وتابع: "النقطة الرابعة ستكون إعادة الإعمار، التي أعتقد أن المجتمع الدولي سيتولى تنفيذها إلى حد كبير".