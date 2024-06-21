اخبار السعوديه

بالفيديو..الكشف عن حصيلة مصابي التسمم في أبو عريش وحالتهم الصحية وأول إجراء تجاه المطعمين محل الاشتباه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٤_٠٦٢١_١٦٢٥٠٩

صحيفة الخليج 365: وصل عدد الحالات المصابة بالتسمم التي استقبلتها مستشفى أبو عريش العام، 100 حالة، تم تنويمهم لعدة ساعات قبل أن يغادروا المستشفى جميعاً.

​​​​​​وبحسب قناة الإخبارية فقد قامت الجهات المختصة بأمانة منطقة جازان بإغلاق المطعمين احترازياً، كما تم سحب عينات لإجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بها للتأكيد من مصدر التسمم.

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجه الجهات المعنية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم.

وأكد الأمير على ضرورة متابعة الجهات المعنية لحالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا