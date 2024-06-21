بالفيديو..الكشف عن حصيلة مصابي التسمم في أبو عريش وحالتهم الصحية وأول إجراء تجاه المطعمين محل الاشتباه

صحيفة الخليج 365: وصل عدد الحالات المصابة بالتسمم التي استقبلتها مستشفى أبو عريش العام، 100 حالة، تم تنويمهم لعدة ساعات قبل أن يغادروا المستشفى جميعاً.

​​​​​​وبحسب قناة الإخبارية فقد قامت الجهات المختصة بأمانة منطقة جازان بإغلاق المطعمين احترازياً، كما تم سحب عينات لإجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بها للتأكيد من مصدر التسمم.

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد وجه الجهات المعنية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم.

وأكد الأمير على ضرورة متابعة الجهات المعنية لحالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.