شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر زوار المسجد الحرام من ضربات الشمس والان نبدء بالتفاصيل

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تجنب ضربات الشمس

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الدمام - شريف احمد - مع استمرار الموجة الحارّة التي تجتاح المملكة، أكدت وزارة الصحة على ضرورة التزام زوار المسجد الحرام بالتعليمات والنصائح الصحية لتجنب خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرةوشددت الوزارة على أهمية ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة، ما يساعد على عكس حرارة الشمس ، وأوصت بشرب كميات كافية من الماء بشكل دوري لتجنب الجفاف، إلى جانب استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجيةكما نصحت الوزارة بضرورة البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة، واستخدام القبعات والمظلات لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس.وأكدت على أهمية أخذ فترات راحة منتظمة خلال الأنشطة المختلفة لتجنب الإرهاق الحراريوحذرت الوزارة من تجاهل أعراض ضربة الشمس مثل الدوار، الغثيان، والإرهاق الشديد، مشددة على أهمية التوجه لأقرب مركز صحي فورًا عند الشعور بأي من هذه الأعراضوأوضحت وزارة الصحة، أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في الحفاظ على صحة وسلامة الزوار خلال زيارتهم للمسجد الحرام في ظل الأجواء الحارّة الحاليةوحثت وزارة الصحة الجميع على التعاون والالتزام بالنصائح الصحية لضمان زيارة آمنة ومريحة لجميع زوار المسجد الحرام