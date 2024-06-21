شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "احرس كليتيك".. حملة توعوية لمواجهة انتشار القصور الكلوي بين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت مستشفى القطيف المركزي فعالية توعوية تحت عنوان ”احرس كليتيك“ في أحد مجمعات المحافظة، بهدف توعية الزوار من جميع الفئات حول أمراض الكلى وأهمية الكشف المبكر عنها، خاصة مع تزايد الإصابة بهذا المرض بين الشباب في المملكة.

وأوضحت شروق الحواج، منسقة أمراض الكلى بالمستشفى، أن الفعالية تأتي استجابة لارتفاع حالات القصور الكلوي بين الشباب، وتهدف إلى نشر الوعي وتقليل هذا التزايد من خلال الفحوصات المبكرة، لا سيما قياس ضغط الدم الذي يعد أحد العوامل الرئيسية المؤدية لأمراض الكلى، إلى جانب مرض السكري وبعض الأمراض المزمنة الأخرى. أركان وتخصصات الفعالية وأضافت أن الفعالية تضمنت عدة أركان، منها ركن ”اعرف أرقامك“ الذي يهدف إلى قياس ضغط الدم والسكر لدى الزوار، حيث كشفت الفحوصات عن إصابة 60% من المواطنين بارتفاع ضغط الدم دون علمهم، وتم تحويلهم إلى العيادات المختصة في المراكز الصحية، إلى جانب ركن الاستشارات الطبية الذي يضم أطباء متخصصين للإجابة عن استفسارات الزوار وتوجيههم للعلاج المناسب.

أهمية الكشف المبكر وأكدت أهمية الكشف المبكر عن أمراض الكلى، خاصة لمن هم فوق 50 سنة أو لديهم تاريخ عائلي من الإصابة، من خلال إجراء فحص دم سنوي، وحثت الجميع على التوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف والفحص المبكر، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي ضمن جهود المستشفى المستمرة في نشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.

وأكدت الحواج على أهمية نشر الوعي بأمراض الكلى بين الشباب، والتشجيع على تبني نمط حياة صحي للوقاية من هذه الأمراض والحفاظ على صحة الكلى.