شكرا لمتابعة خبر عن مصور ينقذ حاجة سقط من جبل الرحمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذ المصور “معزي السويدي” حاجا سقط مغشيا عليه، على جبل الرحمة لحمله على ظهره وينزل به .

وتحدث السويدى لبرنامج 120، المذاع عبر قناة الإخبارية، عن موقفه البطولي، قائلا: ” كنت فى مهمة تصوير الروحانيات بجبل الرحمة، وأثناء منزلى قبل مغيب ، وجدت الحاج مغشى عليه ومعاه اخوه وهو يقف بجواره “..

وأضاف: ” الحمدلله انتى اول من وصلت له، ووصل أيضا فى ذات الوقت رجال الشرطة، واقترحت أن أحمله على ظهره حتى نذهب به المشفى خاصة أن أخيه كان ينزف من قدمه”.

وتابع “بالفعل حملت الحاج على ظهره ونزلت به جبل الرحمة بمساعدة رجال الشرطة الحمدلله تم عمل اللازم له فى الطوارئ وتماثل بالشفاء.