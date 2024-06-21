قس مصري يثير الجدل ويشعل الغضب بين الأقباط في مصر.. والكنيسة تتبرأ منه وتعاقبه

صحيفة الخليج 365: أثارت تصرفات القس المصري دوماديوس حبيب إبراهيم، خلال الأيام الماضية، جدلا كبيرا بين الأقباط في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو نشره القس من أمام ضريح السيد البدوي في مدينة طنطا بمصر، ما أشعل موجة انتقادات ضده، وتم إيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

وقالت الكنيسة القبطية، في بيان لها، إن كل ما صدر عن القس دوماديوس من تصرفات مثيرة للجدل لا يمثل سوى شخصه، والكنيسة غير مسؤولة عنها.

وأشارت الكنيسة القبطية إلى أنها حاولت على مدى سنوات حل مشكلاته، ومعالجة أخطائه، ونصحه، ومنحه فرصًا عديدة، دون جدوى.

وقررت الكنسية معاقبة القس دوماديوس بالعقوبات التالية..

‏1. إيقاف القس دوماديوس عن الخدمة الكهنوتية.

‏2. منعه من التواصل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بكافة صورها.

‏3. قضاء فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته، وذلك حرصاً على خلاص نفسه. ‏

تستمر هذه القرارات لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه بها خلال هذه الفترة، وفي حالة خرقه لأي بند من البنود الثلاثة السابقة، يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية.