بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن المنطقة التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة.. ويعلق: ستصل الحرارة إلى 50 مئوية الأسبوع المقبل

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل عن المنطقة التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة، والدرجة المتوقعة الأسبوع المقبل.

وقال خلال لقاء مع قناة الإخبارية: " المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة، ولا يستبعد أن تصل إلى 50 درجة مئوية في الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن اليوم 21 يونيو هو بداية فصل الصيف فلكيًا، ومن الناحية الأرصادية فقد بدأ فصل الصيف منذ الأول من يونيو.

وتابع: الأرصاديون أخذوا في الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية شهر يونيو، والفلكيون أخذوا بالاعتبار تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، وبالتالي يكون اليوم أطول نهار في عام 2024 وهو إعلان فلكي لبداية الصيف الفعلية.

وأوضح أن المنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف شهد أعلى درجة حرارة في أجياد مسجلة 46 درجة، وفي المدينة المنورة تم تسجيل أعلى درجة حرارة وهي 48 في الحرم النبوي الشريف، وفي المنطقة المحيطة بأطراف المدينة المنورة وصلت إلى 48 درجة.