شاهد.. قوات إسرائيلية خاصة تقتل 3 عناصر من حركة الجهاد داخل سيارتهم في الضفة الغربية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، قيام قوات إسرائيلية خاصة بقتل 3 فلسطينين بالرصاص داخل سيارتهم في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأظهر الفيديو قوات إسرائيلية تحاصر سيارة محطمة، بينما يسحب أحد أفراد الأمن جثمان رجل من السيارة ويوجد جثتين على الأرض.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية قلقيلية من مدخلها الشرقي، ومن ثم أطلقت النار صوب مركبة أثناء مرورها عبر الشارع الرئيس وسط المدينة، وقتلت من فيها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 من عناصر حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوضحت أنها قتلت " 3 مسلحين " بالتعاون مع قوات من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة بالضفة الغربية، الجمعة.