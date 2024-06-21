شكرا لمتابعة خبر عن السفير السريلانكي الجديد يثني على البنية التحتية الرقمية للمملكة في ترتيبات الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك سعادة سفير سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية عمر لبي أمير أجود في حفل الختام المرموق لموسم الحج 2024 “ختامه مسك”،، الذي أدى فريضة الحج في هذا العام كجزء من وفد الحج السريلانكي، وأثنى على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الترتيبات المتميزة والمنظمة بدقة لملايين الحجاج الذين وصلوا إلى الأرض المباركة من جميع أنحاء العالم لأداء الفريضة الخامسة في الإسلام.

كما أشاد بالبنية التحتية الرقمية القوية التي تم تقديمها حديثاً في المملكة، والتي تقدم خدمات ممتازة عبر نظام “نسك” للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. وكذلك تتيح خدمة الهوية الرقمية، على وجه الخصوص، للحجاج استخدام الهوية الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم في المملكة. وأضاف السفير أمير أجود “هذا تحول رقمي جذري يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030”.

تُرسل سريلانكا 3500 حاجا لكل سنة لأداء فريضة الحج.