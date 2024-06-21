شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة الحالات المصابة بالتسمم مستشفى أبو عريش بعد تماثلها للشفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت جميع الحالات المصابة بالتسمم مستشفى أبو عريش بعد تماثلها للشفاء، ولم تستقبل حالات جديدة ، وكانت المستشفي قد استقبلت من أول البارحه حوالي 100 مصاب بالتسمم .

وقالت قناة الاخبارية ان امانة المنطقة المتمثلة في بلدية أبو عريش بدأت في اتخاذ الاجراءات المتبعه والبروتوكول المتبع من قبل الامانات .

وأضافت القناة أن الحالات المغادرة في حالة جيدة ، وأن البلدية قامت بإغلاق المطعمين اللتين تسببتا في حالات التسمم حتى تظهر نتائج التحقيقات

وجدير بالذكر أنه تم اغلاقهما بشكل احترازي وأخد عينات من المطعم واليد العاملة لحين اكتمال التحقيقات.