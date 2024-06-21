اخبار السعوديه

مغادرة الحالات المصابة بالتسمم مستشفى أبو عريش بعد تماثلها للشفاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة الحالات المصابة بالتسمم مستشفى أبو عريش بعد تماثلها للشفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت جميع الحالات المصابة بالتسمم مستشفى أبو عريش بعد تماثلها للشفاء، ولم تستقبل حالات جديدة ، وكانت المستشفي قد استقبلت من أول البارحه حوالي 100 مصاب بالتسمم .

وقالت قناة الاخبارية ان امانة المنطقة المتمثلة في بلدية أبو عريش بدأت في اتخاذ الاجراءات المتبعه والبروتوكول المتبع من قبل الامانات .

وأضافت القناة أن الحالات المغادرة في حالة جيدة ، وأن البلدية قامت بإغلاق المطعمين اللتين تسببتا في حالات التسمم حتى تظهر نتائج التحقيقات

وجدير بالذكر أنه تم اغلاقهما بشكل احترازي وأخد عينات من المطعم واليد العاملة لحين اكتمال التحقيقات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا