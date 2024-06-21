رسميًا.. إبراهيم المهيدب رئيسا للنصر والكشف عن أبرز المعلومات عنه

صحيفة الخليج 365: أعلن نادي النصر فوز إبراهيم المهيدب بمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، بالتزكية، بعد انعقاد الجمعية العمومية.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المهيدب، رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية".

المهيدب يبلغ من العمر37 عاما، وكان عضو شرف في نادي النصر منذ 2017.

وقدم العديد من الدعم المالي للنادي كان آخرها دعمًا بـ 18 مليون ريال.

سبق له أن ترأس العديد من الشركات كرئيس لمجلس الإدارة مثل "شركة هدب للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة تركيز لخدمات الأعمال، وشركة المهيدب الفندقية.