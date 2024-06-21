تسلقوا الجبال ووضعوا الكُحل.. شاهد: سياح فرنسيون يتكلمون بلهجة أهالي الريث في جازان ويرتدون الملابس التقليدية

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو سياح من فرنسا أثناء قضاء بعض الأوقات في جبال الريث في منطقة جازان.

وأظهر التقرير الذي بثته قناة العربية، السياح وهم يرددون بعض العبارات بلهجة أهالي الريث ثم عرفوا عن أنفسهم وهم أليكس و أوريجي و فرانك وغونو و يانيس و لويس.

وأشاروا إلى أنهم يمارسون رياضة الهايكنج في جبال الريث، كما شاهدوا مزارع البن، وتناولوا القهوة مع التمر.

وقال لويس:" لقد خيمنا في مزرعة فيصل لمدة 3 أيام، ومن هناك تسلقنا جبل شقرا نزولاً لوادي لجب، وجئنا هنا إلى جبل أسود، لقد وجدنا أفضل المواقع التي يمكن الذهاب إليها".

وأضاف:" الجو بارد قليلاً، والطعام والتقاليد والناس لطيفين جداً".

فيما قال آخر:" لقد جئنا لقضاء بعض الوقت هنا لأن الجو بارد، ويوجد كل شيء ويوجد المطر والخضرة وبعض القرود، يمكنك أن تقضي وقتاً رائعاً هنا".