شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : موجة حارة على أغلب انحاء المملكة ومناطق تسجل 50 درجة مئوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، أنه يسود طقس شديد الحرارة علي المملكة ، وبدءاً من المنطقة المركزية بالحرم المركي الشريف وتحديداً أجياد ووصلت درجة الحرارة بها الي 46 درجة مئوية وسجلت المدينة المنورة حوالي 48 درجة مئوية .

وأضاف العقيل أن هناك بعض المناطق التي تجاوزت ال 49 درجة مئوية مثل الدمام والمنطقة الشرقية تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة ولا يستبعد أن تصل إلى 50 درجة مئوية في الأسبوع المقبل .

وأكد العقيل ان هذا وقت ذروة الموجة الحارة خصوصاً مع الموجة الحارة التي تؤثر علي جميع أنحاء المملكة تقريباً .

جدير بالذكر أن اليوم 21 يونيو هو بداية فصل الصيف فلكياً وأطول نهار في عام 2024 ، بينما ارصادياً بدء الصيف يوم 1 يونيو نظراً لأرتفاع درجة الحرارة .