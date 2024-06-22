"أخرجوه من مركز الشرطة بالقوة "…باكستانيون غاضبون يحرقون شخصا انتقاما لحرقه نسخة من القرآن

صحيفة الخليج 365 وكالات: أعلنت السلطات الباكستانية أن رجلا متهما بحرق القرآن الكريم قُتل وأُحرق على أيدي حشد من الناس أخرجوه من مركز الشرطة حيث كان محتجزا لحمايته.

وقال مصدر، إن سكان محليون في منطقة مادي قبضوا على رجل بدعوى أنه أحرق القرآن. فتدخلت الشرطة وأنقذته واقتادته إلى مركز الشرطة المحلي. حسب فرانس برس.

وأكد المصدر أن الرجل لم يكن من المنطقة، لكن الحشود الغاضبة توجهت إلى مركز الشرطة ورشقته بالحجارة.

وأضاف المصدر: "لتفريق الحشد الغاضب، أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء، ما استفز الحشد الذي تمكن من التغلب على الشرطة وسحب الرجل إلى الخارج وضربه بالعصي حتى الموت"، وفي وقت لاحق، سكب بعض الأشخاص البنزين على جسده وأحرقوه.