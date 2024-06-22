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أول تعليق من رئيس الوزراء القطري بشأن رد "حماس" على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

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صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ردود حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار، تشتمل على الفجوات بين الرد وما تم تقديمه.

وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن".

وشدد على أن وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات، وهناك التزام أخلاقي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن

وتابع: "نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية"، مؤكدا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة مهمة برفض التعامل بالمعايير المزدوجة، واعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية ومهمة جدا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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