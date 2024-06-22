شاهد: مربي أسود سعودي يجري تجربة لكشف ردة فعل أسدين تجاهه بعدما تعمد تجويعهما لأكثر من 3 أيام

صحيفة الخليج 365: وثق مربي أسود سعودي يدعى حسن الغامدي، مقطع فيديو عبر حسابه على "التيك توك،"، تجربة لكشف ردة فعل أسدين تجاهه بعدما جوعهما لأكثر من 3 أيام

وأراد مربي الأسود أن يثبت اعتقاد خاطئ بأن الأسود إذا جاعت تأكل صاحبها، ولكنه تفاجأ بأن الأسود تترك الطعام وتتجه نحوه لاحتضانه وتقبيله.

وشوهد الأسود تلاعب المربي بسبب عدم رؤيتها له لمدة 3 أيام، فيما قال إن كثير من مربي الأسود يدعون أن الأسد هو مصدر غذائه ولذلك لا يأذيه.

وأوضح أن الأسود تحتاج صيام سواء يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنهم تركوا الأكل واتجهوا نحوه لاحتضانه وتقبيله.

كما وصف الأسود بأنهم أوفياء، فيما قام بإعطائهم الطعام الذي وضعه على الأرض.