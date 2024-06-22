بالفيديو .. البروفيسور "فواز العنزي" يحذر من استخدام عبوات المياه البلاستيكية : تزيد من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية

صحيفة الخليج 365: أكد بروفيسور أمراض القلب في جامعة ديوك بأمريكا فواز العنزي، أن استخدم الأواني البلاستيكية تزيد من نسبة الإصابة بالجلطات الدموية.

وقال العنزي عبر فيديو له بالتيك توك، إن الأبحاث أثبتت أن الأواني المنزلية المصنوعة من البلاستيك أو علب المشروبات الغازية والمياه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الجلطات القلبية والدماغية.

وأشار إلى أن هذه المواد البلاستيكية تعمل على إفراز جزيئات صغيرة من البلاستيك بشكل مستمر خاصة عند تعرضها للحرارة أو البرودة.

وأوضح أن هذه الجزيئات البلاستيكية تترسب في أعضاء جسم الإنسان لسنوات طويلة وتعمل على زيادة التهاب وانفجار الدهنيات في الشرايين فتعمل على تكوين الجلطات الدماغية والقلبية.