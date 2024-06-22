طقس السعودية اليوم.. موجة شديدة الحرارة على 5 مناطق

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية تمتد إلى الحدود الشمالية خاصة الأجزاء الشرقية منها.

وأوضح أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يستمر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعةعلى الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.