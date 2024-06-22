شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. توقعات الطقس على مكة المكرمة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة اليوم السبت، على مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الحالة يصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 40 - 49 كم/ ساعة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

طقس مكة المكرمة

وتشمل الحالة، الكامل، خليص، الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، حتى الساعة السابعة مساء.

كما نبه المركز من شبورة مائية على رابغ، القنفذة والليث، ومظيلف، تبدأ الساعة 2 ليلا وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.