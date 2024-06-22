شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صالح الشيبي في ذمة الله.. رحيل كبير سدنة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إل رحمة الله تعالى كبير سدنة بيت الله الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي.

والشيخ صالح الشيبي، هو السادن السابع والسبعين والـ 109 منذ انطلاقها قبل 16 قرناً على يد قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول محمد ﷺ وحامل مفتاح الكعبة المشرفة، وتعطرت يديه بغسل الكعبة أكثر من 100 مرة.





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سَدَنة الكعبة المشرفة المهنة الأشهر والأقدم في الحرم المكي الشريف وتعرف كذلك بالحجابة ومن يقوم بها يسمون بالحجبة لأنهم يحجبون الكعبة عن العامة.

والسادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة الذي يصل طوله إلى 35 سنتيمترا والمصنوع من الحديد، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.



السادن صالح الشيبيالشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، والذي قال لهم رسول الله ﷺ "خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم."السادن الراحل من رجال الأسرة الشيبية السادن الحالي للكعبة المشرفة ولد في مكة المكرمة، حاصل دكتوراة في الدراسات الإسلامية، وعمل أستاذاً جامعياً.الشيخ صالح الشيبي له عدة مؤلفات في مجال العقيدة والتاريخ.انتقلت السدانة للدكتور صالح الشيبي بعد وفاة عمه عبد القادر طه الشيبي سنة 1435 هـ.