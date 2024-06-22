تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن "ياسر الذبياني " لقتله آخر في المدينة

صحيفة الخليج 365 _واس:أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / ياسر بن مرزوق بن خنيفس الذبياني - سعودي الجنسية - على قتل / حجي بن راشد بن عودة الرفاعي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت إدانته بما نٌسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ياسر بن مرزوق بن خنيفس الذبياني - سعودي الجنسية - يوم السبت الموافق 16 / 12 / 1445 هـ الموافق 22 / 6 / 2024 م بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين أو يسفكُ دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.