شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مجلة علمية.. جامعة الملك سعود تحصل على تصنيف بقاعدة بيانات الـ WOS والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك سعود إنجازاً علمياً بحصول 14 مجلة علمية من مجلات جامعة الملك سعود على تصنيف في قاعدة بيانات الـ WOS وفق فهرس (ESCI،SCIE،SSCI).

يأتي ذلك مع ارتفاع في التصنيف الربعي (Quartiles) لمعظم مجلاتها حسب القائمة التي اصدرتها Clarivate Analytics للعام 2023. رؤية المملكة 2030 وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن حصول الجامعة على هذا الإنجاز للمجلات العلمية يأتي ضمن الإنجازات التي حققتها الجامعة في عدد من التصنيفات العالمية والذي يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م والذي يعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للعلم والعلماء.

يذكر أن المجلات التي تم تصنيفها هي 26 مجلة سعودية علمية ضمن تقرير الكلارفيت Clarivate للعام 2023م 14 مجلة منها تابعة لجامعة الملك سعود.

