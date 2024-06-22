شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صالح الشيبي سادن الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي كبير سدنة الكعبة المشرفة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، وهو السادن 77 منذ فتح مكة بعهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسادن 109 منذ عهد قصي بن كلاب.

‎وشهد عدد كبير من الحجاج الذين لم يغادروا بعد المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، تشييع الشيخ الشيبي في المسجد الحرام، قبل دفنه في مقبرة المعلاة.

‎والشيبي من مواليد مدينة مكة المكرمة، ويحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وعمل أستاذاً جامعياً، وله عدة مؤلفات في مجال العقيدة والتاريخ.

‎وتسلم الشيبي سدانة الكعبة التي تعد أشرف مهنة في العالم الإسلامي، منذ نحو عشر سنوات خلفاً لعمه الراحل عبد القادر طه الشيبي.