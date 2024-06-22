شاهد..تصريحات صادمة للرئيس الصربي: حرب كبرى في أوروبا خلال 3 أشهر وضحايا بالملايين وإسقاط بوتين وروسيا لن تكون بشكلها الحالي

صحيفة الخليج 365: توقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، نشوب حرب كبرى في أوروبا بين روسيا والغرب خلال 3 أشهر، ينتج عنها ضحايا بالملايين، قد ينتج عنها إسقاط بوتين وتقسيم روسيا .

وأضاف الرئيس الصربي خلال لقاء له بمجلة «Weltwoche» السويسرية، إنه يسعى للحفاظ على مخزون بلاده من السلع الأساسية قبل بداية الحرب العالمية الثالثة.

وتابع أن الغرب يعتقد أنه يمكنه هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإطاحة به بسهولة وذلك بإنهاكه في أوكرانيا، وروسيا بحدودها الجغرافية لن تكون موجودة.

وأكمل: "لقد غادر القطار المحطة ولا يمكن لأحد أن يوقفه، ولابد من تدخل القوى الكبرى، لأن الجميع يتحدث عن الحرب ولا أحد يتحدث عن السلام".

وواصل أن الغرب يستخدم أوكرانيا لإضعاف روسيا وإسقاط بوتين، ولكن أوروبا ستدفع الثمن باهظاً للغاية، لذلك يجب فعل أي شيء لإيقاف الترويج للحرب.

وقال فوتشيتش إن تحليل الوضع الآن في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيعون تحمل تكاليف أنفسهم، ولا أحد يستطيع تحمل الحرب وستكون النتائج كارثية.