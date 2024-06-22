بالفيديو.. استشاري يكشف أسباب حدوث التسمم الغذائي

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان، عن أسباب حدوث التسمم الغذائي في الجسم.

وقال خلال حديثه عبر قناة السعودية: "التسمم قد يكون بسبب مواد كيماوية مثل البكتيريا أو الفيروسات قد يكون الشخص يتناول أدوية أو مواد متبقية من أغذية أخرى".

وأضاف: "التسمم يحدث بسبب تناول مادة غير مناسبة للجسم، وبالتالي يأخذ ردة فعل تجاه هذه المادة، وإذا كانت مناعة الجسم قوية فإنه يستطيع القضاء على هذه المشكلة".

وتابع: "إذا كانت المناعة ضعيفة عند الحوامل أو كبار السن والأطفال، فإنهم لا يتحملون التسمم، وتكون أعراض التسمم مختلفة حسب قوة البكتيريا".

وأكمل: "أغلب البكتيريا تقتل بدرجة حرارة 75 درجة، وأغلب التسممات تحدث من البيوت وليس المطاعم"، مشيرا إلى أنه لا داعي للمبالغة ونقل معلومات غير سليمة.