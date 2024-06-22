كندا تسرع بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من لبنان

صحيفة الخليج 365: أعلنت الحكومة الكندية، إطلاق حالة الطوارئ العسكرية لإجلاء 45 ألف شخص من دبلوماسييها ورعاياها في لبنان، وسط مخاوف من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأبلغت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس بهذا القرار، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية.

وقالت جولي إن كندا "أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء الكنديين من لبنان في حال اندلاع الحرب".

وأبلغت وزارة الخارجية الكندية، الكنديين مؤخرا بتفادي السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والتوتر المسلح مع إسرائيل.