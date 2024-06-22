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كندا تسرع بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من لبنان

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صحيفة الخليج 365: أعلنت الحكومة الكندية، إطلاق حالة الطوارئ العسكرية لإجلاء 45 ألف شخص من دبلوماسييها ورعاياها في لبنان، وسط مخاوف من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأبلغت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس بهذا القرار، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية.

وقالت جولي إن كندا "أرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء الكنديين من لبنان في حال اندلاع الحرب".

وأبلغت وزارة الخارجية الكندية، الكنديين مؤخرا بتفادي السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والتوتر المسلح مع إسرائيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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