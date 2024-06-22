"المهيدب دفع مهر الكرسي 34 مليون ريال".. بالفيديو: الصرامي يكشف سبب تأجيل انتخابات النصر لمدة 24 ساعة

صحيفة الخليج 365 : قال الصحفي سعود الصرامي، أن إبراهيم المهيدب استحق منصب رئيس نادي النصر بالتزكية، وذلك بعدما دفع 34 مليون ريال خلال أسبوعين.

وأضاف الصرامي خلال مداخلة مع برنامج إم بي سي في أسبوع :" المهيدب دفع مهر الكرسي ويستحقه، هو دفع 34 مليون في 14 يوماً، لذلك أكيد سيدفع أكثر في المراحل المقبلة".

وتابع:" الانتخابات اللي صارت في الهلال والنصر والاتحاد، هادئة ومتوقعة والرؤساء ذهبوا لمناصبهم بالتزكية".

وحول تأخير انتخابات النصر لمدة 24 ساعة، قال الصرامي:" التأجيل جاء لأن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزي، وهو الداعم النصراوي الكبير، قرر تجميد كافة أصواته التي تجاوزت قيمتها الـ 21 مليون احتجاجاً على بقاء السيد جويدو في النصر، ويرى أن نادي النصر يستحق رئيس تنفيذي أفضل من جويدو".