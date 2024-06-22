شاهد.. طفل يوثق دخوله لقصر مهجور في الرياض منذ 40 عاما.. ويعلق: أكثر مكان في العالم يخوف

صحيفة الخليج 365: وثق طفل مقطع فيديو أظهر دخوله لقصر مهجور في الرياض. مشيرا إلى أنه أراد اكتشاف ما يوجد داخله.

وقال الطفل خلال الفيديو: " القصر مهجور منذ 40 عاما، ويقع على مساحة كبيرة، ويوجد زجاج متكسر، ونحاس، وكتب مقطعة".

وتابع: " يقولون المكان مسكون من 40 عاما ما أحد زاره، وأفضل شيء في المكان الأبواب مفتوحة"، وأردف: " لو يبيعون الأرض تجيب لهم 16 مليون".

وفي اللقطات التالية من الفيديو، ركض الطفل وهو ينزل من الطابق العلوي إلى الطابق الأرضي، وردد: " شفت قطو أسود"، ثم توجه إلى القبو.

وأشار إلى إلى وجود عدد كبير من الألعاب داخل القصر،وأضاف: " طلعت من المكان ولا عاد راح أجي أكثر مكان في العالم يخوف "