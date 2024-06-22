شكرا لمتابعة خبر عن بريطاني: أعشق القهوة العربية وأتمني الإقامة في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر جون بن لندن البريطاني عن حبه لثقافة السعودية باللغة العربية الفصحي التي تحدثها ببراعة وكيف تعرف علي ثقافة المملكة عن طريق المبتبعث سلطان الدويسي .

وأضاف بن لندن خلال حديثه لقناة ام بي سي ، اعتنقت الأسلام بعدما اخذني رويس لعمل العمرة واني حسيت براحة غريبة واني معجب كثيراَ بالقهوة العربية ، واتمني الإقامة بها دائماً .

وقال الرويس ، ان بن لندن من عائلة ثرية في توتنجهام و محب للثقافة السعودية من قبل زيارتها وذهبنا للعمرة سوياً ، مؤكداً ان مكتبته مليئة بالكتب التي تتحدث عن الثقافة العربية والسعودية بالأخص .

جدير بالذكر أن البريطاني جون، وهو يُعرف بلقب “جون بن لندن”، أدهش رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إتقانه اللغة العربية، وتحديدًا اللهجة الخليجية.