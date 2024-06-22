اخبار السعوديه

بريطاني: أعشق القهوة العربية وأتمني الإقامة في المملكة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بريطاني: أعشق القهوة العربية وأتمني الإقامة في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر جون بن لندن البريطاني عن حبه لثقافة باللغة العربية الفصحي التي تحدثها ببراعة وكيف تعرف علي ثقافة المملكة عن طريق المبتبعث سلطان الدويسي .

وأضاف بن لندن خلال حديثه لقناة ام بي سي ، اعتنقت الأسلام بعدما اخذني رويس لعمل العمرة واني حسيت براحة غريبة واني معجب كثيراَ بالقهوة العربية ، واتمني الإقامة بها دائماً .

وقال الرويس ، ان بن لندن من عائلة ثرية في توتنجهام و محب للثقافة السعودية من قبل زيارتها وذهبنا للعمرة سوياً ، مؤكداً ان مكتبته مليئة بالكتب التي تتحدث عن الثقافة العربية والسعودية بالأخص .

جدير بالذكر أن البريطاني جون، وهو يُعرف بلقب “جون بن لندن”، أدهش رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إتقانه اللغة العربية، وتحديدًا اللهجة الخليجية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا