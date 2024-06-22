شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنعى سادن الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سادن الكعبة المشرف، وكبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي.

وقالت الهيئة فى بيان نشرته على حسابها لمنصة “أكس”: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تتقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع منسوبيها بالتعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد: الشيخ الدكتور/ صالح بن زين العابدين الشيبي كبير سدنة بيت الله الحرام، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته”.

وتوفي سادن الكعبة المشرفة، وكبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، في مكة المكرمة مساء أمس الجمعة، وصلي عليه بعد صلاة فجر اليوم السبت 16 ذي الحجة 1445 في المسجد الحرام.

وتولى الشيخ صالح الشيبي، سدانة الكعبة عقب وفاة عمه عبد القادر طه الشيبي، مطلع ثمانيات القرن الماضي، وظل في هذا المنصب حتى وفاته.

ويعد الشيبي السادن 77 منذ فتح مكة بعهد الرسول، و109 منذ عهد قصي بن كلاب، وهو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، والذي قال لهم رسول الله ﷺ “خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم”.