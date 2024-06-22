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الكشف عن نوع من الخضار يخفض ضغط الدم والكوليسترول

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور سوراج كوكاديا، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن الشمندر يمكن أن يقدم "فوائد ممتازة" لصحتنا.

وقال عبر حسابه في "تيك توك": "ثبت أن النترات الغذائية في الشمندر تعمل على خفض ضغط الدم مركزيا ومحيطيا. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أيضا في تحسين الأداء الرياضي"، موضحا أن أجسامنا تحوّل هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو الجزيء الضروري لتوسيع الشرايين وخفض ضغط الدم.

ويعتقد الباحثون أيضا أن مضادات الأكسدة المعروفة باسم "البيتانين"، الموجودة في الشمندر، قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول. وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية القلب والدماغ، خاصة وأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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