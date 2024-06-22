3 فصول دراسية.. التعليم تكشف تفاصيل التقويم الدراسي للعام 1446-1447هـ

صحيفة الخليج 365: أَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنســب (فصلين أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراســي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لاتقل عن 180يوماً.

ويتضمن العام الدراسي القادم تخصيص 8 أسابيع للإجازة الصيفية، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 2024/ 8/ 18، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 2024/ 11/ 17م، ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2025 / 3 / 2، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2025 / 6 / 26.

وتتيح القواعد المنظمة للتقويم الدراسي الصلاحية للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات وضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم ؛ مع المحافظة على الإطار الزمني المعتمد للأعوام الدراسية الخمسة وبما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية .